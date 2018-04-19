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В своём репертуаре: Броунер устроил словесный «замес» на прессере — видео
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В своём репертуаре: Броунер устроил словесный «замес» на прессере — видео 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион четырёх дивизионов Эдриен Броунер (33-3, 24 КО), который неоднократно за карьеру заверял, что повзрослел, стал серьёзным и ответственным, большую часть сегодняшней пресс-конференции перед боем с Джесси Варгасом (28-2, 10 КО) провёл в наушниках, дёргаясь и пританцовывая под какой-то подвальный хип-хоп.
Когда же Эдриен всё-таки соизволил заинтересоваться происходящим, то нацепил наушники на микрофон, а затем заявил, что «это какая-то фейковая прессуха».
А дальше… Дальше скандалист привычно начал сквернословить в адрес противника и функционера Леонарда Эллерби от Mayweather Promotions («Как вы там по-испански чешете? Soy Adrien… Jessie Vargas… puto… si», «shut that soft-ass shit up, bitch-ass–nigga» — и так далее), а также требовать бой «прямо сейчас».
«2018-й — мой год. Я захвачу всё, чуваки», — подытожил Броунер.
Во время противостояния взглядов никакого противостояния не вышло: Эдриен танцевал на своей волне, пока Варгасу не надоел этот цирк.
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Бой состоится 21 апреля в Бруклине (США).
Запись всего мероприятия здесь.
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