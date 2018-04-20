Клопп: «Баварии» было бы очень тяжело подписать со мной контракт"

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о заинтересованности мюнхенской «Баварии» в его услугах.

"У меня в контрактах никогда не было пункта, позволяющего уйти из клуба досрочно. Даже если «Бавария» действительно была заинтересована во мне, ей было бы очень тяжело подписать контракт со мной.

У меня сейчас действующий договор с «Ливерпулем». Клуб доволен моей работой, поэтому «Бавария» даже не пробовала заполучить меня", — передает слова тренера Sky Sports.

Контракт Клоппа с мерсисайдцами рассчитан до 2022 года.