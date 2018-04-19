Клопп: «До старости тренировать не буду, не собираюсь умирать на тренерской скамье»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не собирается тренировать до преклонного возраста. 50-летний специалист отметил, что точно не пойдет по стопам Юппа Хайнкеса, который возглавил этой осенью «Баварию» в возрасте 72 лет.

«Я не буду тренировать в возрасте Юппа Хайнкеса. Я восхищаюсь тем, что он делает, но я этого делать не буду. Я для себя принял очень четкое решение. У этой профессии очень интенсивный ритм. Я не собираюсь умирать на тренерской скамье», — сказал Клопп в интервью Sky.

Также Клопп заявил, что по окончании своей работы в «Ливерпуле» обязательно возьмет перерыв на год, чтобы отдохнуть от футбола. Контракт Клоппа с «красными» рассчитан до 2022 года.

«Обязательно сделаю перерыв на год, у меня есть четкое соглашение с семьей».