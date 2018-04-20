Гол Мозеса принес «Челси» победу над «Бернли»

После 34-х игр «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 63 очка. «Бернли» с 52 баллами занимает седьмое место.

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