Гол Мозеса принес «Челси» победу над «Бернли» 

Лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Бернли» в матче 31-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт".
Счет был открыт на 20-й минуте игры: защитник команды хозяев Кевин Лонг срезал мяч в собственные ворота. Еще один мяч в составе «синих» забил Виктор Мозес.
У «Бернли» автором гола стал Эшли Барнс.
После 34-х игр «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 63 очка. «Бернли» с 52 баллами занимает седьмое место.
Англия. Премьер-лига. 31-й тур "Бернли" (Бернли) — «Челси» (Лондон) — 1:2 Голы: 0:1 — Лонг — 20 (автогол), 1:1 — Барнс — 64, 1:2 — Мозес — 69