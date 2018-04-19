«Челси» на выезде взял верх над «Бернли» 

В составе гостей на 69-й минуте отличился Виктор Мозес, еще один мяч на 20-й минуте встречи в собственные ворота отправил защитник «Бернли» Кевин Лонг. У хозяев точный удар на 64-й минуте записал на свой счет Эшли Барнс.
После этой победы «Челси» набрал 63 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с 52 баллами занимает седьмое место в чемпионате.
В другом сегодняшнем матче английской премьер-лиги «Лестер» дома не смог переиграть «Саутгемптон». Встреча 35-го тура прошла поле стадиона «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счетом 0:0.