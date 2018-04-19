«Лестер» не сумел обыграть «Саутгемптон»

Перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Саутгемптоном» завершился вничью. После этого поединка «Лестер» по-прежнему занимает восьмую позицию, а «Саутгемптон» остался в зоне вылета на 18-м месте.

"Лестер" — «Саутгемптон» — 0:0 "Лестер": Хэймер, Драгович, Магуайр, Чилуэлл, Адриен Силва (Барнс, 90), Грэй (Чоудури, 90), Ндиди, Олбрайтон, Марез, Варди, Ихеаначо (Диабате, 76).

"Саутгемптон": Маккарти, Йосида, Худт, Бертран, Беднарек, Уорд-Проуз (Дэвис, 58), Ромеу, Тадич, Хейбьерг (Редмонд, 88), Соареш, Лонг (Остин, 73).