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«Лестер» не сумел обыграть «Саутгемптон»
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«Лестер» не сумел обыграть «Саутгемптон» 

Soccer News 56 минут назад
Фото: Soccer News
Перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Саутгемптоном» завершился вничью. После этого поединка «Лестер» по-прежнему занимает восьмую позицию, а «Саутгемптон» остался в зоне вылета на 18-м месте.
"Лестер" — «Саутгемптон» — 0:0  "Лестер": Хэймер, Драгович, Магуайр, Чилуэлл, Адриен Силва (Барнс, 90), Грэй (Чоудури, 90), Ндиди, Олбрайтон, Марез, Варди, Ихеаначо (Диабате, 76).
"Саутгемптон": Маккарти, Йосида, Худт, Бертран, Беднарек, Уорд-Проуз (Дэвис, 58), Ромеу, Тадич, Хейбьерг (Редмонд, 88), Соареш, Лонг (Остин, 73).
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