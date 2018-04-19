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Семен Антонов: «ЦСКА внес коррективы в игру»
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Семен Антонов: «ЦСКА внес коррективы в игру» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Форвард ЦСКА Семен Антонов после второй победы в плей-офф Евролиги над «Химками» (89:84) отметил, что команде удалось прибавить в защите. Баскетболист также добавил, что в третьем матче соперники вряд ли смогут чем-то удивить друг друга.
— Игра была очень жесткая, мы начали гораздо лучше, чем в первой встрече, особенно в защите, — сказал Антонов. — В первой четверти пропустили всего 22 очка, вторую проиграли. Не знаю, сколько раз сегодня менялся лидер, часто был равный счет. Но благодаря прежде всего командным действиям в защите мы смогли сделать небольшой задел перед концовкой. Отмечу наших защитников — Кори Хиггинса, Никиту Курбанова. Это их большая заслуга, что Леха Швед набрал 12 очков, ниже своего среднего показателя.
— То, что пять игроков набрали все очки команды, кроме двух, о чем говорит?
— Наверное, так сложилась игра. Потому что в статистике, к сожалению, не написано, сколько хороших действий совершил Курбанов. У него нет очков, четыре фола и может показаться, что он провел плохую игру, но на самом деле он постоянно был со Шведом, заставлял его работать, отдавать сложные передачи, бросать через руки. Это дорогого стоит.
— Физически насколько сложно оказалось играть через день?
— Все в равных условиях. Думаю, мы успели восстановиться. У нас чуть шире ротация, и сегодня мы были чуть свежее. Но главное, что мы начали хорошо, внесли коррективы, не давали «Химкам» набрать легких очков. От защиты пошла уверенность в нападении. Теперь ведем в серии 2:0, есть пять дней, чтобы восстановиться и подготовиться. Думаю, чем-то особенным мы друг друга не удивим, остается рассчитывать только на нашу энергию и желание. (Антон БАБОШИН)
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