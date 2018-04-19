Семен Антонов: «ЦСКА внес коррективы в игру»

Форвард ЦСКА Семен Антонов после второй победы в плей-офф Евролиги над «Химками» (89:84) отметил, что команде удалось прибавить в защите. Баскетболист также добавил, что в третьем матче соперники вряд ли смогут чем-то удивить друг друга.

— Игра была очень жесткая, мы начали гораздо лучше, чем в первой встрече, особенно в защите, — сказал Антонов. — В первой четверти пропустили всего 22 очка, вторую проиграли. Не знаю, сколько раз сегодня менялся лидер, часто был равный счет. Но благодаря прежде всего командным действиям в защите мы смогли сделать небольшой задел перед концовкой. Отмечу наших защитников — Кори Хиггинса, Никиту Курбанова . Это их большая заслуга, что Леха Швед набрал 12 очков, ниже своего среднего показателя.

— То, что пять игроков набрали все очки команды, кроме двух, о чем говорит?

— Наверное, так сложилась игра. Потому что в статистике, к сожалению, не написано, сколько хороших действий совершил Курбанов. У него нет очков, четыре фола и может показаться, что он провел плохую игру, но на самом деле он постоянно был со Шведом, заставлял его работать, отдавать сложные передачи, бросать через руки. Это дорогого стоит.

— Физически насколько сложно оказалось играть через день?