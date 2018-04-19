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«Челси» вырвал победу у «Бёрнли», «Лестер» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
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«Челси» вырвал победу у «Бёрнли», «Лестер» сыграл вничью с «Саутгемптоном» 

Чемпионат.com 56 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Челси» победил «Бёрнли» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник «Бёрнли» Кевин Лонг, забивший мяч в свои ворота на 20-й минуте. В середине второго тайма нападающий хозяев Эшли Барнс сравнял счёт. Победный гол забил полузащитник «Челси» Виктор Мозес на 69-й минуте.
В матче 35-го тура «Лестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном». Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и закончилась со счётом 0:0.
Турнирную таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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