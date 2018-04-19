«Аякс» одержал победу над «Венло» благодаря дублю Нереса

В матче 32-го тура чемпионата Голландии «Аякс» на своем поле одержал крупную волевую победу над «Венло».

В концовке первого тайма счет открыл Ральф Сельнэс, но «Аякс» умудрился выйти вперед в оставшиеся минуты благодаря дублю Нереса. Во второй половине премущество хозяев закрепили Клаас-Ян Хунтелаар и Хаким Зийех.

Благодаря этой победе «Аякс» на пять очков оторвался от АЗ и практически гарантировал себе второе место.

"Аякс" — «Венло» — 4:1 (2:1) Голы: Сельнэс, 43 — 0:1, Нерес, 45 — 1:1, Нерес, 45+3 — 2:1, Хунтелаар, 59 — 3:1, Зийех, 79 — 4:1 "Аякс": Онана, Велтман (Ниссен, 39), де Лигт, Вобер, Мазрауи (Эккеленкамп, 84), Зийех, Шене, ван де Бек, Нерес, Клюйверт, Хунтелаар (Дольберг, 68)

"Венло": Уннерсталл, Лабилль, Роселер, Промес (Коркмаз, 70), Деккер, ван Брюгген, Пост (Янссен, 12), Рюттен (Линхорст, 80), ван Кроой, Хунте, Сельнэс