Муса не хочет возвращаться в «Лестер» и намерен остаться в ЦСКА

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса , играющий на правах аренды за ЦСКА, хочет остаться в московской команде и по окончании арендного соглашения. Муса вернулся в ЦСКА в конце января, аренда рассчитана до конца текущего сезона.

”Вернуться в «Лестер»? Я наслаждаюсь временем в ЦСКА, мне нравится много играть. Было бы лучше остаться в ЦСКА и играть регулярно, чем отсиживаться на скамье запасных”, — цитирует Мусу Complete Sports Nigeria.

В составе «Лестера» Муса принял участие в 33 матчах, в которых забил 5 голов. После возвращения в ЦСКА он сыграл за красно-синих 12 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевых паса.