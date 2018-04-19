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Муса не хочет возвращаться в «Лестер» и намерен остаться в ЦСКА
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Муса не хочет возвращаться в «Лестер» и намерен остаться в ЦСКА 

SPORT24.ru 40 минут назад
Нападающий «Лестера» Ахмед Муса, играющий на правах аренды за ЦСКА, хочет остаться в московской команде и по окончании арендного соглашения. Муса вернулся в ЦСКА в конце января, аренда рассчитана до конца текущего сезона.
”Вернуться в «Лестер»? Я наслаждаюсь временем в ЦСКА, мне нравится много играть. Было бы лучше остаться в ЦСКА и играть регулярно, чем отсиживаться на скамье запасных”, — цитирует Мусу Complete Sports Nigeria.
В составе «Лестера» Муса принял участие в 33 матчах, в которых забил 5 голов. После возвращения в ЦСКА он сыграл за красно-синих 12 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевых паса.
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