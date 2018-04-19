Ещё
Тренеру пробили голову в полуфинальном матче кубка Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренеру пробили голову в полуфинальном матче кубка Турции 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш был ранен в голову посторонним предметом, пущенным с трибун во время матча полуфинала кубка Турции против «Фенербахче». Видео с встречи опубликован на Twitter аккаунте пользователя @patozmania.
По информации «Спорт FM», инцидент произошел во втором тайме. На 58-минуте арбитр приостановил встречу при счете 0:0, после чего принял решение увести команды с поля. Гюнешу была оказана помощь —врачам пришлось наложить пять швов.
В первом матче полуфинала команды сыграли вничью 2:2. «Фенербахче» и «Бешикташ» — принципиальное противостояние в турецком футболе. Матчи между командами часто сопровождаются большим количеством нарушений со стороны футболистов.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз120
Сборная России проиграла Швеции15
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Фанаты разбили голову тренеру «Бешикташа»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение