Тренеру пробили голову в полуфинальном матче кубка Турции

Тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш был ранен в голову посторонним предметом, пущенным с трибун во время матча полуфинала кубка Турции против «Фенербахче». Видео с встречи опубликован на Twitter аккаунте пользователя @patozmania.

По информации «Спорт FM», инцидент произошел во втором тайме. На 58-минуте арбитр приостановил встречу при счете 0:0, после чего принял решение увести команды с поля. Гюнешу была оказана помощь —врачам пришлось наложить пять швов.

В первом матче полуфинала команды сыграли вничью 2:2. «Фенербахче» и «Бешикташ» — принципиальное противостояние в турецком футболе. Матчи между командами часто сопровождаются большим количеством нарушений со стороны футболистов.