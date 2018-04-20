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Лукаку прекратил сотрудничество с агентом Райолой
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Лукаку прекратил сотрудничество с агентом Райолой 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в своём «инстаграме» объявил о начале сотрудничества со спортивным агентством рэпера Jay-Z Roc Nation Sports.
Таким образом, футболист прекратил сотрудничество со своим агентом Миной Райолой. Компания Roc Nation Sports была основана в 2008 году. Клиентом агентства также является защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг.
В нынешнем сезоне 24-летний бельгийский нападающий принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 16 забитыми мячами.
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