Серена Уильямс, Надаль, Джокович и другие игроки, спорящие с судьями

Джаред Доналдсон в Монако накричал на арбитра. Это не первый случай, когда игроки теряют терпение и иногда даже наносят судьям травмы.

«Этот судья что-то имеет против меня»

Американец Джаред Доналдсон позволил себе лишнее на турнире в Монте-Карло. В первом круге Доналдсон встречался с Альбертом Рамосом и уступил в двух сетах. В середине второй партии линейный не зафиксировал аут после подачи испанца, хотя технология Hawk-Eye показала, что мяч не попал в квадрат по длине, при этом аут был довольно заметным. Доналдсон сразу поднял руку, подошёл к следу и отметил, где, как он считал, приземлился мяч. С вышки спустился главный арбитр Арно Габа, который придерживался другого мнения.

«Нет, Джаред, ты показываешь на след от мяча в предыдущем розыгрыше», — начал арбитр. «Тогда покажи мне, где опустился мяч сейчас», — ответил американец. «Я не могу показать, мяч попал точно на линию». В этом, кстати, Габа прав, мяч действительно лёг на линию, но уже за пределами квадрата. Джаред же вскоре перешёл на крик и вплотную подошёл к арбитру. «Зачем ты это делаешь?», — спросил судья. «Ты не можешь показать мне ни одного следа. Вызывай супервайзера». Уже супервайзеру Доналдсон сказал, что судья испытывает к нему личную неприязнь, именно поэтому он и принял такое решение.

Hawk-eye для грунта не подходит

Позднее было объявлено, что Джаред оштрафован на € 5 тысяч за неподобающее поведение. По факту теннисист прав, но кричать на арбитра он права не имел. Подобный эпизод вновь поднял вопрос об использовании технологии Hawk-Eye на грунте. Это единственное покрытие, где взять повтор невозможно. Почему? Объясняет вице-президент ATP по вопросам правил Гэйл Дэвид Брэдшоу.

«Если сухая и ветреная погода, то повтор может показать меньший след от мяча, чем был в реальности. И наоборот, если рядом с местом приземления мяча больше песчинок грунта, то след от мяча на повторе окажется ошибочным уже в другую сторону». При этом технология Hawk-Eye всё равно используется на грунте, но только для развлечения телезрителей. В данном случае, даже со скидкой на небольшую погрешность, повтор показал заметный аут, поэтому у Доналдсона были основания предъявлять претензии Габа.

Прямое попадание Шаповалова

Этот арбитр уже не в первый раз попадает в неприятную ситуацию. В матче Кубка Дэвиса-2017 Канада — Великобритания Денис Шаповалов попал судье мячом в глаз. Злого умысла у канадца не было, он просто выплеснул свой гнев на мяче после очередной ошибки и проигранной подачи. Конечно, Шаповалов хотел выбить мяч на трибуну, но попал точно в глаз судье.

Арбитр не мог продолжать встречу, и Шаповалов был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Габа отвезли в госпиталь с кровоподтёком и отёком левого глаза. Через несколько месяцев он вернулся к своей деятельности, а Денис ещё долго извинялся и перед болельщиками, и лично перед судьёй. Виктор Троицки на прошедшем пару месяцев назад Australian Open уже в игровом эпизоде попал Джеймсу Кеотавонгу в район уха, но тут никакой травмы судья не получил.

Подача Эдберга стала причиной кончины линейного

К сожалению, не во всех историях бывает хэппи-энд. В 83-м году Стефан Эдберг играл на юниорском US Open и выполнил крайне неточную подачу. Мяч летел в район паха линейного арбитра, находящегося у заднего фона. Эти линейные в то время сидели на стульях, а не стояли, как это происходит сейчас. 60-летний Ричард Вертхейм, пытаясь уклониться от мяча, инстинктивно дёрнулся назад и вместе со стулом упал на жёсткое покрытие.

Он ударился головой и через несколько дней скончался в больнице. Семья арбитра подала в суд на Федерацию тенниса США, но нарушения техники безопасности в действиях USTA зафиксировано не было. Суд постановил, что произошёл несчастный случай, виновных в котором нет. Тем не менее, сейчас линейные, контролирующие боковые линии и центральную линию в момент подачи, стоят и имеют больший простор, чтобы увернуться от мяча.

Пушечные подачи Фиша и Пуи Но даже это не всегда спасает. На Уимблдоне-2012 Мэрди Фиш нечаянно попал линейному арбитру в глаз. Мяч летел так сильно, что девушка не успела среагировать, и мяч после отскока от травы попал ей в лицо. К счастью, тяжёлую травму она не получила, но доработать тот матч не сумела. Абсолютно аналогичный случай произошёл спустя четыре года: тот же турнир, примерно та же траектория полёта мяча, и снова на линии огня оказалась девушка, только теперь в роли «стрелка» выступил Люка Пуи.

Кровь на корте

Конечно, обвинить Фиша или Пуи не в чем — они просто делали свою работу, а француз и вовсе выполнил эйс, то есть он подал именно в ту точку, в какую и хотел. Иная ситуация с Давидом Налбандяном, который испортил финал турнира в Лондоне в 2012 году. В середине второго сета (а первый Налбандян выиграл) Давид от досады стукнул ногой по деревянному ограждению, за которым сидел линейный арбитр.

Дощечки откололись, и одна из них попала в ногу судье. Он тут же схватился за колено, а через пару секунд из-под штанов стала просачиваться кровь. Арбитр на вышке посоветовался с супервайзером и директором турнира и принял решение дисквалифицировать Давида. Кроме того, Налбандян был оштрафован на $ 12 тысяч и был лишён призовых за выход в финал ($ 57 тысяч).

Кинга дисквалифицировали, а Джоковичу повезло

Ещё одна дисквалификация случилась в 2014 году на турнире серии «челленджер» в американском Шарлоттсвиле. Дариан Кинг после обидно проигранного очка бросил ракетку в брезент за задней линией. Возможно, представитель Барбадоса рассчитывал, что за брезентом ничего нет, и ракетка через пару секунд просто скатится вниз. Однако орудие его труда попало в какую-то жёсткую конструкцию и рикошетом ударило линейного судью в спину. Женщина несколько минут не могла подняться, а Кингу ракетка в этом матче больше не понадобилась. Новак Джокович один раз был очень близок к тому, чтобы тоже попасть в скандальные хроники. Он бросил свою ракетку в корт, и она под неправильным углом отскочила в сторону линейного. На счастье женщины (и Джоковича), она успела увернуться.

«Виктор, кончай этот балаган!»

В наше время большинство споров между игроком и арбитром по понятным причинам происходят на грунте. В 2013 году Троицки, который уже попадал в нашу подборку, встречался с Эрнестом Гулбисом на турнире в Риме. Троицки был недоволен решением Седрика Мурье, но не выходил из себя так, как это делал Доналдсон, хотя тоже вёл себя эмоционально. «Да даже из космоса было видно, что мяч попал в корт! Седрик, ну что ты делаешь, ты же сам знаешь, что не прав!».

В какой-то момент Троицки заявил, что собирается сниматься, а затем позвал оператора с камерой, чтобы показать след от мяча для телезрителей. Публика аплодировала и смеялась, благодаря Виктора за шоу, а Мурье всё же решил прекратить этот балаган: «Виктор, довольно». Троицки получил предупреждение за неспортивное поведение и всё же доиграл матч. Виктор вообще любит спорить с судьями. На Уимблдоне он однажды назвал арбитра идиотом.

Надаль и Фоньини против Бернардеса

Более свежий пример: февраль 2018 года. На турнире в Рио-де-Жанейро Фабио Фоньини был так недоволен решениями Карлоса Бернардеса, что позволил себе переход на личности. «Откуда они тебя вообще взяли? Я клянусь своим сыном, что это последний раз, когда ты судишь мой матч». Самое интересное, что примерно те же слова (пусть и в чуть более мягкой форме) произнёс по отношению к этому же арбитру Рафаэль Надаль.

Ещё интереснее, что Надаль играл против… Фоньини! Дело, правда, было в 2015 году. «Я сделаю всё, чтобы ты больше никогда не работал на моих матчах. Ни с одним другим арбитром у меня нет таких проблем, которые возникают, когда ты сидишь на вышке», — говорил Надаль на корте. Ещё раньше, в 2014 году, у Бернардеса и Фоньини был другой неприятный инцидент, и арбитр даже отказался пожимать итальянцу руку после матча.

«Я клянусь, я засуну мяч тебе в рот!»

Надаль — не единственный топ-игрок, который имеет проблемы с арбитром. Пожалуй, самый известный случай — это полуфинал US Open-2009 между Сереной Уильямс и Ким Клейстерс. В самом конце матча линейный арбитр Шино Цурубучи зафиксировала у Серены зашаг.

Американка подошла к Цурубучи и произнесла следующее: «Я клянусь, я возьму этот чёртов мяч и засуну его в твой вонючий рот! Ты меня слышала?», — прокричала Серена, обильно снабжая свой монолог словом на букву F. Уильямс получила штрафное очко, а поскольку это произошло на матчболе, то полуфинал сразу был окончен.

Джон-потрошитель

Технология Hawk-eye пока не может определять зашаг, но всё же именно видеоповторы значительно облегчили задачу судьям и в разы сократили количество спорных ситуаций. Тем, кто обслуживал встречи Джона Макинроя, повезло меньше. У вспыльчивого американца было множество разговоров на повышенных тонах с арбитрами, а его фраза You cannot be serious! («Вы ведь это не всерьёз?») стала знаменитой.

Наиболее известный скандал с участием Макинроя произошёл на турнире в Стокгольме в 1984 году. Джон сначала назвал арбитра придурком, затем ударил ракеткой по стулу, после чего начал ей крушить стаканчики с водой и бутылки, которые стояли рядом. Сейчас представить такое поведение сложно, но и в наше время теннисисты тоже переходят грань дозволенного.