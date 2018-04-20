Гендиректор «Ювентуса»: «Мората и Погба могут оказаться лишними в „Челси“ и „МЮ“»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта дал понять, что возвращение в туринский клуб нападающего «Челси» Альваро Мораты и полузащитника « Манчестер Юнайтед Поля Погба маловероятно. Оба футболиста проводят не лучшие сезоны в своих карьерах, потому в СМИ не утихают слухи о том, что летом игроки могут сменить клубную прописку. Ранее оба выступали за «Ювентус».

«Я обычно не верю в то, что возвращения могут получаться успешными, но два таких игрока, как Мората и Погба, могут оказаться в своих клубах лишними. В любом случае, суммы их трансферов нам не по карману, по крайней мере, на данный момент. Мы работаем в нескольких направлениях, но Альваро и Поль в «Юве» — это пока лишь плод воображения», — цитирует Маротту Transfermarketweb.