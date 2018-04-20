«Леванте» в добавленное время вырвал победу над «Малагой» в Испании

«Леванте» вырвал победу над «Малагой» в матче 33-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей на 93 минуте отличился Эммануэл Боатенг.

"Малага", занимающая последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, потеряла шансы на сохранение прописки в Примере.

В параллельном матче гол Эктора Фирпо в добавленное время принес «Бетису» домашнюю победу над «Лас-Пальмасом».

Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур "Леванте" (Леванте) — «Малага» (Малага) — 1:0 Голы: 1:0 — Боатенг, 90+3 "Бетис" (Севилья) — «Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) — 1:0 Голы: 1:0 — Фирпо, 90+4