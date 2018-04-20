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«Леванте» в добавленное время вырвал победу над «Малагой» в Испании
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«Леванте» в добавленное время вырвал победу над «Малагой» в Испании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Леванте» вырвал победу над «Малагой» в матче 33-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей на 93 минуте отличился Эммануэл Боатенг.
"Малага", занимающая последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, потеряла шансы на сохранение прописки в Примере.
В параллельном матче гол Эктора Фирпо в добавленное время принес «Бетису» домашнюю победу над «Лас-Пальмасом».
Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур "Леванте" (Леванте) — «Малага» (Малага) — 1:0 Голы: 1:0 — Боатенг, 90+3  "Бетис" (Севилья) — «Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) — 1:0 Голы: 1:0 — Фирпо, 90+4
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