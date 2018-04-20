«Ювентус» является главным претендентом в борьбе за игрока «Манчестер Юнайтед» 

Туринский «Ювентус» является главным претендентом в борьбе за форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, сообщает "Советский спорт".
По информации The Sun, конкуренцию итальянскому клубу составляет французский «Лион». Также в покупке нападающего заинтересованы «Пари Сен-Жермен», лондонский «Тоттенхэм Хотспур», «Рома» и мадридский «Атлетико».
Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В нынешнем сезоне француз провел 29 матчей в чемпионате Англии, забил девять мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен провести активную трансферную кампанию после завершения нынешнего сезона.