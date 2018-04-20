Ещё
«Ювентус» является главным претендентом в борьбе за игрока «Манчестер Юнайтед»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» является главным претендентом в борьбе за игрока «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Туринский «Ювентус» является главным претендентом в борьбе за форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, сообщает "Советский спорт".
По информации The Sun, конкуренцию итальянскому клубу составляет французский «Лион». Также в покупке нападающего заинтересованы «Пари Сен-Жермен», лондонский «Тоттенхэм Хотспур», «Рома» и мадридский «Атлетико».
Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В нынешнем сезоне француз провел 29 матчей в чемпионате Англии, забил девять мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен провести активную трансферную кампанию после завершения нынешнего сезона.
Газета.Ru: последние новости
Объявлены номинанты на приз лучшему защитнику НХЛ Кокорин назвал 17-летнего защитника "Зенита" достойным нападающим В Барселоне более 300 тысяч человек митингуют ради освобождения каталонских политиков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз129
Сборная России проиграла Швеции17
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Фанаты разбили голову тренеру «Бешикташа»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение