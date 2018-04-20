Салах: «Первый матч против „Ромы“ будет весьма эмоциональным»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах растроган из-за скорого возвращения на «Стадио Олимпико». Его новая команда сыграет в Лиге чемпионов против «Ромы», где египтянин провел два года.

— Первый матч против «Ромы» будет весьма эмоциональным событием. Я был там счастлив и обрел хорошие взаимоотношения с болельщиками. Мне будет очень приятно туда вернуться, ведь я любил фанатов, и это было взаимно. Я надеюсь победить, но также желаю «Роме» всего наилучшего, — приводит слова Салаха Sky Sport Italia.

В ближайший вторник команды встретятся на «Энфилде» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.