«Бетис» в большинстве с минимальным счетом обыграл «Лас-Пальмас»

У победителей встречи единственный мяч на четвертой добавленной к основному времени минуте забил Фирпо Хуниор.

Стоит отметить, что с 86-й минуты гости играли в меньшинстве, красную карточку за грубую игру получил Мичел.

«Бетис» с 55-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Лас-Пальмас» расположился на 19-й строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре зелено-белые 22 апреля на выезде сыграют с «Атлетико», а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в этот же день примет «Алавес».