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«Бетис» в большинстве с минимальным счетом обыграл «Лас-Пальмас»
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«Бетис» в большинстве с минимальным счетом обыграл «Лас-Пальмас» 

Советский спорт 1 час назад
У победителей встречи единственный мяч на четвертой добавленной к основному времени минуте забил Фирпо Хуниор.
Стоит отметить, что с 86-й минуты гости играли в меньшинстве, красную карточку за грубую игру получил Мичел.
«Бетис» с 55-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Лас-Пальмас» расположился на 19-й строчке, имея в активе 21 очко.
В следующем туре зелено-белые 22 апреля на выезде сыграют с «Атлетико», а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в этот же день примет «Алавес».
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