Турнир прогнозов: анонс 48 тура

Продолжается турнир прогнозов, 48-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.

21 апреля

14:30 Вест Бромвич — Ливерпуль (АПЛ)

19:30 Боруссия Д — Байер (Бундеслига)

22:30 Севилья — Барселона (Кубок Испании)

22 апреля

15:30 Арсенал — Вест Хэм (АПЛ)

16:30 ЦСКА — Краснодар (РФПЛ)

18:30 Манчестер Сити — Суонси (АПЛ)

19:00 Локомотив — Уфа (РФПЛ)

21:45 Ювентус — Наполи (Серия А)

21:45 Атлетико — Бетис (Ла Лига)

Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!