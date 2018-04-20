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Турнир прогнозов: анонс 48 тура
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Турнир прогнозов: анонс 48 тура 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Продолжается турнир прогнозов, 48-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов.
21 апреля
14:30 Вест Бромвич — Ливерпуль (АПЛ)
19:15 Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм (Кубок Англии)
19:30 Боруссия Д — Байер (Бундеслига)
22:30 Севилья — Барселона (Кубок Испании)
22 апреля
15:30 Арсенал — Вест Хэм (АПЛ)
16:30 ЦСКА — Краснодар (РФПЛ)
18:30 Манчестер Сити — Суонси (АПЛ)
19:00 Локомотив — Уфа (РФПЛ)
21:45 Ювентус — Наполи (Серия А)
21:45 Атлетико — Бетис (Ла Лига)
Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
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