«Вест Бромвич» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 21 апреля

«Вест Бромвич»

Никто не ожидал, что после десятиматчевой безвыигрышной серии (8 поражений) «Вест Бромвич» «грохнет» « Манчестер Юнайтед ». Возможно, слово «грохнет» не совсем уместно, так как счет был всего лишь 1:0, но матч-то проходил в «Театре Мечты» — на территории соперника.

Пусть преимущество было за хозяевами поля, но «дрозды» смогли дать бой: 14-10 по ударам и по 4 попадания в створ у каждой из команд.

Календарь и таблица АПЛ Тем не менее, победа над командой Жозе Моуринью не позволила «Вест Бромвичу» покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, и до спасительного 17-го места остается девять очков. Правда, нужно учитывать, что у 17-го «Суонси» на одну игру меньше.

«Ливерпуль»

Осознанная передышка в матче с «Эвертоном» в 33-м туре (0:0) не сильно спутала карты Юргену Клоппу. Немец рассчитывал сэкономить силы на ответный поединок против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Его расчеты полностью себя оправдали: «мерсисайдцы» прошли в полуфинал еврокубка, а ближайшие соперники в чемпионате все равно потеряли очки.

Отставание от «Манчестер Юнайтед» по-прежнему два очка, и календарь вполне позволяет «Ливерпулю» посоперничать с «дьяволами» за вторую строчку турнирной таблицы.

До завершения чемпионата только «Челси» выступает серьезным соперником для «красных». Но «мерсисайдцам» может помешать усталость от Лиги чемпионов. Все-таки «Рома» — команда экстра-класса и тоже играет в атакующем ключе, чтотребует повышенной концентрации и большей работы без мяча.

Прогноз

После 34-х туров «Вест Бромвич» занимает вторую позицию в АПЛ по количеству заработанных желтых карточек — 63. Но за счет всего одного удаления команда Даррена Мура имеет показатель грубости ниже, чем у «Вест Хэма» и «Уотфорда» (66).

Последние пять домашних матчей «дроздов» подтверждают их средний показатель желтых за игру (1,85), ведь за этот период «ВБА» получил восемь «горчичников». Но, учитывая тот факт, что «дрозды» дважды в этом сезоне насолили «мерсисайдцам» (выбили их из Кубка и сыграли 0:0 в первом круге), можно предположить повышенную мотивацию «красных».

Это приведет к большему количеству моментов и борьбы. А значит, подопечные Мура должны будут постоять за себя, что приведет к грубости. Наша ставка — «Карточки: ИТ1 2-3» за 2,37.