«Вест Бромвич» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на матч АПЛ

Бывший форвард « Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Вест Бромвич Альбион» — «Ливерпуль», который состоится сегодня, 21 апреля. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени. Ставки: победа «Ливерпуля» с форой "-1,5" за 2.40, гол Салаха за 1.55. «Ливерпуль» сыграет с «Ромой» во вторник, 24 апреля, и вполне может оглядываться на первый полуфинал Лиги чемпионов, но это очень сосредоточенная и мотивированная команда. Думаю, они слишком хороши, чтобы потерять очки в матче с «дроздами».

Мо Салах стал третьим нападающим «Ливерпуля», забившим 40 мячей во всех соревнованиях за сезон — после Роджера Ханта и Иана Раша. Если Салах сыграет с первых минут, то наверняка забьёт", — сказал Оуэн.