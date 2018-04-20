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Семен Казимов: Не было задачи забросить как можно больше шайб
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Семен Казимов: Не было задачи забросить как можно больше шайб 

Советский спорт 1 час назад
— В первом периоде шайба меня нашла на пятаке, хорошо отскочила, осталось в пустые только забить. Спасибо моим партнерам, — приводит слова Казимова официальный сайт ФХР.
— Обидно. Что не удалось на ноль сыграть? — Конечно, полетели в некоторых моментах забивать, забыли об обороне, получилось, что не дали вратарю сыграть на ноль.
— В отличие от выставочных матчей сегодня команда играла при полных трибунах — Конечно, это совсем другие эмоции. Болельщики очень хорошо нас поддерживали, очень приятно, когда собирается столько народу. Тем более, домашний турнир, поддержка нас очень порадовала.
Для нас не имело значения, с кем играть первый матч турнира, надо думать о своей игре. Не было задачи забросить как можно больше шайб. Выходили, наигрывали какие-то ситуации, которые отрабатывали на тренировках. Что-то получилось, что-то нет, могли еще реализовывать моменты. Где-то хорошо сыграл вратарь соперника, где-то просто сами не смогли забить. Тренеры в раздевалке поблагодарили за игру, будем разбирать ошибки, что-то дорабатывать на тренировках и готовиться дальше.
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