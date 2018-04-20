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Дмитрий Парфенов: «Уханий Нуну Роше не слышал»
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Дмитрий Парфенов: «Уханий Нуну Роше не слышал» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в эксклюзивном интервью «СЭ» отметил, что во время матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1, пенальти — 5:4) не слышал уханий в адрес полузащитника его команды Нуну Роши​. По его словам, он был полностью сосредоточен на игре.
— Что мелькнуло в голове, когда Селихов парировал первый удар в серии в исполнении Дугалича? «Все, приехали»?
— Нет, вообще никаких мыслей не возникло. Это такой момент, когда все, что можно сказать, произнесено, так что просто стоял и наблюдал. От тебя уже ничего не зависит, разве только поддержать ребят можешь.
— Кстати, фанатов красно-белых обвиняют в том, что перед решающим ударом Нуну Роши, они ухали в адрес африканца. Вы это слышали?
— Я был настолько сконцентрирован в ходе всей встречи, что не обращал внимания на такие вещи. (Вячеслав КОРОТКИН)
Полностью интервью Парфенова
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