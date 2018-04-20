Парфёнов: «Ехали в Москву с верой, что способны пройти „Спартак“

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов признался, что на матч 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1, пенальти — 5:4) ехал с верой в победу. Также он добавил, что ему понравилась игра своей команды.

— Когда поверили, что «Тосно» в финале? В момент, когда Нуну Роша реализовал решающий пенальти в послематчевой серии или все же раньше?

— Ну, когда выигрываешь, можно рассказывать все, что угодно. Но мы ехали в Москву с верой, что способны пройти «Спартак». Поэтому и вытерпели до конца в тяжелейшей встрече.

— Каков был план на игру? Сдержать нападение москвичей и постараться провести голевую контратаку?

— Не вижу смысла подробно рассуждать на эту тему. Главное, что добились результата. В этом сезоне мы проводили достаточно качественные матчи, но его не добивались, а здесь, возможно, получился не самый яркий футбол, но несколько отрезков вышли очень неплохие — играли, а не тупо отбивались.