Егор Замула: Намерены выиграть домашний ЧМ, серебро нас не устроит

— Нам была нужна первая победа, первые набранные очки. Трибуны нас очень поддержали, — приводит слова Замулы официальный сайт ФХР. — В самом начале встречи первые пять минут, наверное, была какая-то неразбериха, небольшая вальяжность. Потом забили первый гол, распечатали ворота, игра стала более-менее получаться. В перерывах тренеры сказали нужные слова, и пошли голы.

Очень приятно играть в родных трибунах. Родители, друзья, родственники, тренеры — все поддерживают, были на игре. Во дворце «Трактор» я лет семь играл, это как моя спальная комната, очень приятно здесь играть. В Челябинске лучшие фанаты. Поддержка была фантастическая.

Турнир очень серьезный, мы давно к нему шли. Это домашний чемпионат мира, мы намерены его выиграть, серебро нас не устроит.