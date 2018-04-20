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Егор Замула: Намерены выиграть домашний ЧМ, серебро нас не устроит
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Егор Замула: Намерены выиграть домашний ЧМ, серебро нас не устроит 

Советский спорт 1 час назад
— Нам была нужна первая победа, первые набранные очки. Трибуны нас очень поддержали, — приводит слова Замулы официальный сайт ФХР. — В самом начале встречи первые пять минут, наверное, была какая-то неразбериха, небольшая вальяжность. Потом забили первый гол, распечатали ворота, игра стала более-менее получаться. В перерывах тренеры сказали нужные слова, и пошли голы.
Очень приятно играть в родных трибунах. Родители, друзья, родственники, тренеры — все поддерживают, были на игре. Во дворце «Трактор» я лет семь играл, это как моя спальная комната, очень приятно здесь играть. В Челябинске лучшие фанаты. Поддержка была фантастическая.
Турнир очень серьезный, мы давно к нему шли. Это домашний чемпионат мира, мы намерены его выиграть, серебро нас не устроит.
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