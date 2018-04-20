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Эксперимент: Парень прикрепил на пиджак много долларов и предложил прохожим взять столько, сколько им нужно
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Эксперимент: Парень прикрепил на пиджак много долларов и предложил прохожим взять столько, сколько им нужно 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Оказывается, многие не чувствуют разницу между словами «нужно» и «хочется». Его зовут Коби Персин. И он решил провести на улицах Нью-Йорка социальный эксперимент. Комик обклеил свой пиджак банкнотами от 1 до 50 долларов и прошелся по улицам с табличкой «Возьми, сколько тебе нужно». Как оказалось, мало кто чувствует разницу между словами «нужно» и «хочется». Хорошо одетые люди, которых не назовешь «нуждающимися», набрасывались на деньги как голодные волчата на кусок мяса.
Многие из тех, кто брал деньги, были одеты в дорогую одежду и имели при себе дорогие аксессуары, как, например, дизайнерская сумочка или смартфон последней модели. Один мужчина в дорогом деловом костюме взял пару купюр, сказав при этом, что «они ему не особо и нужны, но раз можно взять просто так…».
А эта женщина с сумкой за 600$ взяла 19$ и сказала, что это будет на маникюр.
В среднем каждый прохожий взял по 4-5 купюр, общая сумма которых составляла 30 долларов.
Больше всего Коби удивил бездомный с собакой, который взял всего 2 доллара на еду. Ему не нужно было больше, да и то, он спросил, а законно ли это. Когда же комик предложил ему взять еще немного, тот отказался и сказал: «Предложите их еще кому-нибудь. Может другим людям тоже нужно».
Парень был так поражен скромностью этого мужчины, что отдал ему все деньги с пиджака, даже те, которые были у него в карманах.
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