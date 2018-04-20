Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов сегодня юбиляр. Ему исполнилось 60. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира большую часть профессиональной игровой карьеры провел в ЦСКА, в составе которого 13 лет подряд становился чемпионом СССР. Два раза завоевывал кубок Стэнли. Является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. В 2009 году Фетисов в возрасте 51 года вернулся на лед. В составе ЦСКА сыграл матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Он возглавлял весь российский спорт, сейчас депутат Госдумы. Вячеслав Фетисов также преподает в вузе, ведет программу на телевидении, проводит мастер-классы, снимается в кино — играл самого себя в нескольких лентах.