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В Мексике предварительно одобрили лишение госслужащих судебного иммунитета
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В Мексике предварительно одобрили лишение госслужащих судебного иммунитета 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
МЕХИКО, 20 апр — РИА Новости. Палата депутатов мексиканского парламента в четверг предварительно одобрила конституционную реформу, согласно которой госслужащие, включая президента, лишаются судебного иммунитета.
"Реформа конституции одобрена 347 голосами «за» в целом и в частностях, чтобы отменить иммунитет. Теперь она направляется в сенат", — говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Если сенат одобрит проект реформы без изменений, то он будет направлен в конгрессы штатов. По закону изменение конституции должно получить одобрение большей части законодательных органов в регионах.
Ранее лидер опросов общественного мнения и кандидат на президентских выборах 1 июля от коалиции «Вместе сделаем историю», в которую входят партия «Морена», Партия труда и партия «Социальная встреча», Андрес Мануэль Лопес Обрадор также пообещал в случае победы ликвидировать все привилегии, которыми сейчас обладает действующий президент, в том числе неприкосновенность от судебного преследования за выборные преступления и коррупцию.
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