Дмитрий Парфенов: «Федун с победой не поздравлял»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в эксклюзивном интервью «СЭ» отметил, что после матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1, пенальти — 5:4) никто из красно-белых в раздевалку команды не заходил. Также он добавил, что президент московской команды Леонид Федун на поздравлял с победой.

— В раздевалке все вверх дном стояло, когда вернулись с поля?

— Это же большой успех! Футболисты, руководство, весь штаб, конечно, сильно радовались. Это абсолютно нормально для победы над чемпионом в тяжелейшей выездной встрече.

— Кто-то из спартаковцев в вашу раздевалку с поздравлениями заходил?

— Я отлучался на пресс-конференцию, но пока находился внутри, никого из игроков или руководителей соперников не видел. Да и настроение у них наверняка было не самое хорошее.

— Леонид Федун тоже не поздравлял?

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