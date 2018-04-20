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Дмитрий Парфенов: «Федун с победой не поздравлял»
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Дмитрий Парфенов: «Федун с победой не поздравлял» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в эксклюзивном интервью «СЭ» отметил, что после матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1, пенальти — 5:4) никто из красно-белых в раздевалку команды не заходил. Также он добавил, что президент московской команды Леонид Федун на поздравлял с победой.
— В раздевалке все вверх дном стояло, когда вернулись с поля?
— Это же большой успех! Футболисты, руководство, весь штаб, конечно, сильно радовались. Это абсолютно нормально для победы над чемпионом в тяжелейшей выездной встрече.
— Кто-то из спартаковцев в вашу раздевалку с поздравлениями заходил?
— Я отлучался на пресс-конференцию, но пока находился внутри, никого из игроков или руководителей соперников не видел. Да и настроение у них наверняка было не самое хорошее.
— Леонид Федун тоже не поздравлял?
— Мы знакомы, но нет, не поздравлял. (Вячеслав КОРОТКИН)
Полностью интервью Парфенова
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