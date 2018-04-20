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Эдвин ван дер Сар: «Джастин Клайверт следует по стопам отца»
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Эдвин ван дер Сар: «Джастин Клайверт следует по стопам отца» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар сравнил молодого нападающего команды Джастина Клайверта с его отцом Патриком. 18-летний голландец в прошлом году дебютировал за основной состав амстердамцев, а в этом сезоне забил 9 голов и сделал 5 голевых передач в 33 матчах. Его отец с 1990 по 1999 год выступал за «Аякс».
— Джастин следует по стопам отца, — цитирует L'Equipe ван дер Сара. — У него нет такого же телосложения, он быстрее и может играть на обоих флангах. Джастин меньше, но быстрее. Их объединяет чувство гола. Джастину всего 18 лет, и ему предстоит долгий путь, но у него большой талант.
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