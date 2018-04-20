Алексей Бывальцев: Многие из нас первый раз играют на таком турнире

— Давило, что рядом Гусев, Дадонов? — Нет, ребята помогли, подсказали, как лучше играть и правильно открываться.

— Чего не хватило для победы сегодня? — Реализации. Надо больше на пятаке было копать.

— В первом периоде был конфликт с шведом, но вы не стали отвечать. — А зачем? Тогда обоюдное удаление будет. Не было смысла.

— У шведов был не такой сильный состав, но они смотрелись лучше. — Лучше? Первый блин комом, многие из нас первый раз играют на таком турнире.

— Уже ясно, что вы замените Дацюка в этой сборной. — Мне — нет. Это неочевидно.