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Алексей Бывальцев: Многие из нас первый раз играют на таком турнире
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Алексей Бывальцев: Многие из нас первый раз играют на таком турнире 

Советский спорт 1 час назад
— Давило, что рядом Гусев, Дадонов? — Нет, ребята помогли, подсказали, как лучше играть и правильно открываться.
— Чего не хватило для победы сегодня? — Реализации. Надо больше на пятаке было копать.
— В первом периоде был конфликт с шведом, но вы не стали отвечать. — А зачем? Тогда обоюдное удаление будет. Не было смысла.
— У шведов был не такой сильный состав, но они смотрелись лучше. — Лучше? Первый блин комом, многие из нас первый раз играют на таком турнире.
— Уже ясно, что вы замените Дацюка в этой сборной. — Мне — нет. Это неочевидно.
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