Никита Сошников: В первом периоде пришлось привыкать к размеру площадки

— В первом периоде пришлось привыкать к размеру площадки, но со временем стало полегче, получилось войти в игру, — приводит слова Сошникова ФХР. — Вроде пару смен хороших получилось. Думаю, главной проблемой была несыгранность, немного не понимаем друг друга. Нужно, чтобы коммуникация на льду была лучше. Это все — процесс. Посмотрим, что дальше будет.

— Вызов в сборную был неожиданностью? — Неожиданности не было. Я держал себя в форме и до последнего ждал. Но я не знал, что вызов будет.

— Вы игрок силового плана, в Северной Америке и в Европе трактовка силовых приемов разная. — Здесь больше площадка, приходится бежать за игроком, чтобы его ударить. Что касается правил, то я всегда играю чисто — не толкаю в спину. Сдерживаться не приходится. Нужно играть в той же манере.

— В сборной новый тренерский штаб. Что скажете о нем? — Молодой тренерский штаб, нам все объясняют и подсказывают. На лавке полное спокойствие, мне это нравится.