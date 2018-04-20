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Никита Сошников: В первом периоде пришлось привыкать к размеру площадки
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Никита Сошников: В первом периоде пришлось привыкать к размеру площадки 

Советский спорт 1 час назад
— В первом периоде пришлось привыкать к размеру площадки, но со временем стало полегче, получилось войти в игру, — приводит слова Сошникова ФХР. — Вроде пару смен хороших получилось. Думаю, главной проблемой была несыгранность, немного не понимаем друг друга. Нужно, чтобы коммуникация на льду была лучше. Это все — процесс. Посмотрим, что дальше будет.
— Вызов в сборную был неожиданностью? — Неожиданности не было. Я держал себя в форме и до последнего ждал. Но я не знал, что вызов будет.
— Вы игрок силового плана, в Северной Америке и в Европе трактовка силовых приемов разная. — Здесь больше площадка, приходится бежать за игроком, чтобы его ударить. Что касается правил, то я всегда играю чисто — не толкаю в спину. Сдерживаться не приходится. Нужно играть в той же манере.
— В сборной новый тренерский штаб. Что скажете о нем? — Молодой тренерский штаб, нам все объясняют и подсказывают. На лавке полное спокойствие, мне это нравится.
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