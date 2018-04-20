Владислав Гавриков: Поменялся тренерский штаб и немного поменялись требования

— Поменялся тренерский штаб и немного поменялись требования, привыкаем, — приводит слова Гаврикова ФХР. — Мы работаем, готовимся.

— Какие эмоции от игры в родном городе в составе сборной? — Приятно. Хочется сказать спасибо болельщикам, сегодня поддерживали по-особенному команду, очень активно. В середине игры на трибунах была волна. Кто поддерживал меня? Много друзей, родственники. Супер-атмосфера.

— Недонастроя не было? У шведов не самый сильный состав сегодня. — Нет. Мы отталкиваемся от своей игры. Не смотрим на соперника. Сегодня у нас были моменты, чтобы забить, было много отскоков от вратаря. Нужно жестче работать на добивании, искать подборы.

— Упомянули, что поменялись требования. Какие именно? — Немного по тактике по-другому действуем. Самое главное — привыкнуть. Я думаю, что не будет проблем.