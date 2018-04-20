Ещё
Владислав Гавриков: Поменялся тренерский штаб и немного поменялись требования
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владислав Гавриков: Поменялся тренерский штаб и немного поменялись требования 

Советский спорт 1 час назад
— Поменялся тренерский штаб и немного поменялись требования, привыкаем, — приводит слова Гаврикова ФХР. — Мы работаем, готовимся.
— Какие эмоции от игры в родном городе в составе сборной? — Приятно. Хочется сказать спасибо болельщикам, сегодня поддерживали по-особенному команду, очень активно. В середине игры на трибунах была волна. Кто поддерживал меня? Много друзей, родственники. Супер-атмосфера.
— Недонастроя не было? У шведов не самый сильный состав сегодня. — Нет. Мы отталкиваемся от своей игры. Не смотрим на соперника. Сегодня у нас были моменты, чтобы забить, было много отскоков от вратаря. Нужно жестче работать на добивании, искать подборы.
— Упомянули, что поменялись требования. Какие именно? — Немного по тактике по-другому действуем. Самое главное — привыкнуть. Я думаю, что не будет проблем.
Советский спорт: последние новости
Никита Сошников: В первом периоде пришлось привыкать к размеру площадки Алексей Бывальцев: Многие из нас первый раз играют на таком турнире Футболисты «Амкара» готовятся к игре с «Тосно» в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз126
Сборная России проиграла Швеции17
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Канадке присудили золото Олимпиады-2012
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение