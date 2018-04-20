Мората извинился за свое поведение после замены в матче с «Бёрнли»

Форвард «Челси» Альваро Мората прокомментировал победу над «Бёрнли» (2:1) в поединке 31-го тура АПЛ, а также извинился за своё поведение в середине второго тайма, когда после решения главного тренера «синих» Антонио Конте заменить его, он демонстративно швырнул бутсы.

«Челси» заработал три важных очка. Победа над «Бёрнли» — лучший способ подготовиться к воскресной игре с «Саутгемптоном». Я хочу извиниться за свою реакцию, когда меня отправили на скамейку, когда я терплю неудачу, я очень злюсь на себя», — написал Мората в «Твиттере».