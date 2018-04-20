Гавриков: «Сборной России нужно привыкнуть к новым требованиям и тактике Воробьева»

Накануне сборная России проиграла шведам в вынесенном матче чешского этапа Евротура в Ярославле со счетом 1:2, который был первым для Воробьева на посту главного тренера национальной команды.

«Команду поддерживали по-особенному, даже несвойственно как-то. Атмосфера супер, спасибо большое за поддержку. У нас было достаточно моментов, чтобы забить, было много отскоков от вратаря, нужно было жестче работать на добивании, искать подборы. Поменялись требования, по тактике немного по-другому действуем. Самое главное — привыкнуть, но с этим не должно быть проблем», — цитирует Гаврикова «Р-Спорт».