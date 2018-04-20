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Гавриков: «Сборной России нужно привыкнуть к новым требованиям и тактике Воробьева»
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Гавриков: «Сборной России нужно привыкнуть к новым требованиям и тактике Воробьева» 

SPORT24.ru 58 минут назад
Защитник сборной России Владислав Гавриков считает, что российским хоккеистам нужно привыкнуть к тактике нового главного тренера Ильи Воробьева.
Накануне сборная России проиграла шведам в вынесенном матче чешского этапа Евротура в Ярославле со счетом 1:2, который был первым для Воробьева на посту главного тренера национальной команды.
«Команду поддерживали по-особенному, даже несвойственно как-то. Атмосфера супер, спасибо большое за поддержку. У нас было достаточно моментов, чтобы забить, было много отскоков от вратаря, нужно было жестче работать на добивании, искать подборы. Поменялись требования, по тактике немного по-другому действуем. Самое главное — привыкнуть, но с этим не должно быть проблем», — цитирует Гаврикова «Р-Спорт».
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