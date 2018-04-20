Гавриков заявил об изменениях в тактике с приходом нового тренера

Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился своими эмоциями после поражения от команды Швеции.

Вынесенный матч чешского этапа Евротура, который прошел в Ярославле, завершился со счетом 1:2.

«Команду поддерживали по-особенному, даже несвойственно как-то. Супер атмосфера, спасибо большое за поддержку.

У нас было достаточно моментов, чтобы забить, было много отскоков от вратаря, нужно было жестче работать на добивании, искать подборы.

Россия проиграла команде Швеции на старте Чешских хоккейных игр Поменялись требования, по тактике немного по-другому действуем. Самое главное — привыкнуть, но с этим не должно быть проблем», — цитирует Гаврикова «Р-Спорт».