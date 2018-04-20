Футболисты «Амкара» готовятся к игре с «Тосно» в Москве

Футболисты «Амкара» после перенесенного матча 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:3) остались в Москве для подготовки к игре с «Тосно», сообщает официальный сайт пермской команды.

Команда будет заниматься на поле спорткомплекса «Автомобилист» и жить в отеле «Хаят» на Ленинградском проспекте.

В Санкт-Петербург на встречу 27 тура РФПЛ с «Тосно» красно-черные отправятся в субботу на высокоскоростном электропоезде «Сапсан».

Напомним, матч «Тосно» — «Амкар» состоится в воскресенье, 22 апреля и пройдет на поле стадиона «Петровский».