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Велогонщик Армстронг выплатит $5 млн за отказ от судебного разбирательства
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Велогонщик Армстронг выплатит $5 млн за отказ от судебного разбирательства 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно дисквалифицированный за употребление допинга, выплатит $5 млн для урегулирования в досудебном порядке иска со стороны федеральных властей США, обвинивших спортсмена в мошенничестве, сообщает ТАСС.
"Никто не стоит выше закона. Спортсмен, намеренно использующий запрещенные препараты, улучшающие физическую деятельность организма, не только обманывает своих соперников и поклонников, но и спонсоров, которые способствуют тому, чтобы проводились спортивные соревнования", — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Чэд Ридлер.
Армстронгу грозил штраф на сумму $100 млн за нарушение спонсорского соглашения с государственной почтовой компании US Postal. По мнению Министерство юстиции США, употреблявший допинг спортсмен нанес компании ущерб.
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