Велогонщик Армстронг выплатит $5 млн за отказ от судебного разбирательства

Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг , пожизненно дисквалифицированный за употребление допинга, выплатит $5 млн для урегулирования в досудебном порядке иска со стороны федеральных властей США, обвинивших спортсмена в мошенничестве, сообщает ТАСС

"Никто не стоит выше закона. Спортсмен, намеренно использующий запрещенные препараты, улучшающие физическую деятельность организма, не только обманывает своих соперников и поклонников, но и спонсоров, которые способствуют тому, чтобы проводились спортивные соревнования", — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Чэд Ридлер.

Армстронгу грозил штраф на сумму $100 млн за нарушение спонсорского соглашения с государственной почтовой компании US Postal. По мнению Министерство юстиции США, употреблявший допинг спортсмен нанес компании ущерб.