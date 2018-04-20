Объявлены номинанты на приз лучшему защитнику НХЛ 

Хоккеисты Дрю Даути из «Лос-Анджелес Кингз», Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Пи Кей Суббэн из «Нэшвилл Предаторз» номинированы на приз «Норрис Трофи», вручаемый лучшему защитнику по итогам сезона Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Суббэн получал трофей в 2013 году, а Даути — в 2016-м. В прошлом году обладателем «Норрис Трофи» стал Бретт Бернс из «Сан-Хосе Шаркс».
Церемония награждения лучших игроков НХЛ по итогам сезона состоится 20 июля в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Патрис Бержерон из «Бостон Брюинз», игрок «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар и хоккеист «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье номинированы на награду «Фрэнк Селки Трофи», которая вручается лучшему нападающему оборонительного плана.