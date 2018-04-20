В Красноярске стартует регбийный сезон

В Красноярске 21 апреля состоится матч между сильнейшими регбийными клубами страны — «Енисей-СТМ» и «Красный Яр». Красноярские команды поборются за право участия в европейском Кубке вызова нынешнего сезона. Это второй матч серии — первый состоялся в конце марта на юге страны и заверщился победой «Енисея-СТМ». Кто примет участие в Кубке вызова сезона 2017-2018, решится по итогам двух встреч.

Матч «Красный Яр» — «Енисей-СТМ» состоится 21 апреля в 15.00 на стадионе «Красный Яр» (ул. Маерчака, 57).

Фото: Енисей-СТМ