Двое малайзийцев отправились на чемпионат мира в России на мотоциклах

Малайзийцы Утаякумара и Муругана на мотоциклах отправились в Россию на чемпионат мира 2018 года, сообщает ТАСС

По словам представителей посольства России в Куала-Лумпуре, это первое одобное путешествие в истории Малайзии.

Членам малайзийского мотоклуба предстоит преодолеть более 16 тыс. км. По пути в Москву они проедут через Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Лаос, Китай и Монголию.

Отмечается, что путешественники приедут в столицу России к первому матчу чемпионата мира по футболу.

Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее глава билетного департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Фальк Эллер заявил о том, что в организации ожидают аншлага на матчах чемпионата мира 2018 года.