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Двое малайзийцев отправились на чемпионат мира в России на мотоциклах
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Двое малайзийцев отправились на чемпионат мира в России на мотоциклах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Малайзийцы Утаякумара и Муругана на мотоциклах отправились в Россию на чемпионат мира 2018 года, сообщает ТАСС.
По словам представителей посольства России в Куала-Лумпуре, это первое одобное путешествие в истории Малайзии.
Членам малайзийского мотоклуба предстоит преодолеть более 16 тыс. км. По пути в Москву они проедут через Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Лаос, Китай и Монголию.
Отмечается, что путешественники приедут в столицу России к первому матчу чемпионата мира по футболу.
Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее глава билетного департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Фальк Эллер заявил о том, что в организации ожидают аншлага на матчах чемпионата мира 2018 года.
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