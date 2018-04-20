Тренер «Ливерпуля» Клопп поделился своими планами на будущее

"Возможно, что я закончу свою карьеру намного раньше, чем обычно это делают другие тренеры. Не хочу умирать на тренерской скамье. После «Ливерпуля» я обязательно сделаю однолетний перерыв. Это чёткое соглашение с моей семьей.

У меня было замечательное время в Майнце и Дортмунде. Скорее всего, я вернусь туда, но не обязательно в качестве тренера", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Ранее Клопп рассказал о том, что делает все для успеха «Ливерпуля».