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Тренер «Ливерпуля» Клопп поделился своими планами на будущее
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Тренер «Ливерпуля» Клопп поделился своими планами на будущее 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что после работы в английском клубе он намерен взят однолетний перерыв, сообщает "Советский спорт".
"Возможно, что я закончу свою карьеру намного раньше, чем обычно это делают другие тренеры. Не хочу умирать на тренерской скамье. После «Ливерпуля» я обязательно сделаю однолетний перерыв. Это чёткое соглашение с моей семьей.
У меня было замечательное время в Майнце и Дортмунде. Скорее всего, я вернусь туда, но не обязательно в качестве тренера", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Ранее Клопп рассказал о том, что делает все для успеха «Ливерпуля».
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