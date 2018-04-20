В Орловской области за три месяца нашли 28 поддельных банкнот

В банковском секторе Орловской области в I квартале 2018 года выявлено 28 денежных знаков Банка России , имеющих признаки подделки. Это на пять меньше по сравнению с IV кварталом 2017 года.

Из общей массы 16 штук были пятитысячными, 10 — номиналом 1000 рублей, по одной достоинством 500 и 100 рублей. Поддельных монет и иностранной валюты не находили.

По мнению заместителя управляющего отделением по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО Александра Куликова, тенденция к сокращению числа подделок связана с повышением финансовой грамотности населения. Люди знают отличительные признаки настоящих денег и внимательно изучают попадающие в руки купюры.

Отметим, тем не менее, пожилые орловцы все еще доверчиво меняют сбережения на банкноты банка приколов и верят в замену старых купюр на новые.