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В Орловской области за три месяца нашли 28 поддельных банкнот
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В Орловской области за три месяца нашли 28 поддельных банкнот 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В банковском секторе Орловской области в I квартале 2018 года выявлено 28 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки. Это на пять меньше по сравнению с IV кварталом 2017 года.
Из общей массы 16 штук были пятитысячными, 10 — номиналом 1000 рублей, по одной достоинством 500 и 100 рублей. Поддельных монет и иностранной валюты не находили.
По мнению заместителя управляющего отделением по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО Александра Куликова, тенденция к сокращению числа подделок связана с повышением финансовой грамотности населения. Люди знают отличительные признаки настоящих денег и внимательно изучают попадающие в руки купюры.
Отметим, тем не менее, пожилые орловцы все еще доверчиво меняют сбережения на банкноты банка приколов и верят в замену старых купюр на новые.
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