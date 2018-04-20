Приморье станет парусной столицей АТР во время ВЭФ-2018

Сразу четыре парусные регаты пройдут в рамках IV Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке. Совещание по подготовке к предстоящему событию провел врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко

Во встрече приняли участие исполнительный директор регаты, заместитель председателя оргкомитета при Минтрансе России Алексей Николаев , представители Международной Ассоциации парусных регат из Великобритании — директор Джон Михаэль Боулес и технический директор Эйнар Корвин, вице-губернатор Павел Серебряков , а также представители профильных департаментов Администрации Приморского края.

В международной регате парусников класса «А» (Tallship Race), участие в которой уже подтвердили российские парусники «Херсонес», «Надежда» и «Паллада», «Miraie» и «Ami» из Японии, вьетнамский «LE QUY DON», «BimaSuchi» из Индонезии, «Koreana» из Южной Кореи. Еще с несколькими странами ведутся переговоры.

Глава региона поручил рабочей группе мероприятия начинать активную подготовку к предстоящей регате.

«Времени у нас остается немного, поэтому начинайте вплотную заниматься подготовкой — проработайте план сценария, расстановку кораблей и другие организационные моменты», — обозначил Андрей Тарасенко.

Планируется, что парусники пришвартуют от 33-го причала до Торгового порта — здесь же пройдет торжественная церемония награждения и закрытия. Недалеко от места стоянки будет организована «Морская деревня», где жители и гости края смогут любоваться судами. Кроме того, в дни проведения также планируется открыть для всех желающих свободный доступ на парусники.

Для экипажей запланировано проведение спортивных портовых игр. Курсанты примут участие в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, волейболу, перетягиванию каната, подъему гири, а также по сдаче нормативов комплекса ГТО.

Гости отметили, что уверены в успешной реализации задуманного проекта.

«Нам очень нравится наше пребывание в Приморье. Мы уже отметили, что здесь собралась команда профессионалов, которая нацелена работать на успешную реализацию предстоящего мероприятия», — поделились представители Международной Ассоциации парусных регат.

Кроме того, к началу четвертого ВЭФ в Приморье из китайского города Циндао прибудут участники международной регаты «Дальневосточный кубок-2018» — Far East Cup 2018, которая стартует 1 сентября. Участники этой регаты — крейсерские яхты из Германии, Китая, Бразилии, Австралии, Франции, Японии, Кореи и России — проведут три гонки на акватории Уссурийского и Амурского заливов.

Также в этом году впервые пройдут соревнования среди юных яхтсменов от 9 до 18 лет. Они будут участвовать в юношеской регате на яхтах классов «Оптимист», «Кадет», «420», «Лазер 4,7», «Лазер-Радиал». По словам организаторов, на старте ожидается около 100 экипажей из дальневосточных регионов и зарубежных стран — Японии, Кореи, Китая. Сильнейшие будут определены в шести гонках.

Еще одним ярким событием Восточного экономического форума станет регата в классе яхт «Плату 25». Она будет проходить с 11 по 13 сентября в бухте Аякс на острове Русский. На старт выйдут лучшие профессиональные яхтсмены Дальнего Востока и экипажи из других регионов России, всего 12-14 команд. Формат соревнований включает в себя короткие динамичные гонки. Дистанция будет выставлена перед набережной кампуса ДВФУ, достаточно близко к берегу, так, чтобы гости форума могли наблюдать за борьбой участников. За два гоночных дня, 12 и 13 сентября, планируется провести девять гонок.

Напомним, ВЭФ–2018 пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Деловую часть форума по традиции дополнят культурная и спортивная программы. Одно из мероприятий — международная парусная регата, которая пройдет в Приморье впервые. С инициативой ее проведения выступил врио Губернатора края Андрей Тарасенко.