Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм: прогноз на полуфинал Кубка Англии

В субботу вечером определится первый финалист Кубка Англии. Заветную путёвку разыграют "Манчестер Юнайтед" и «Тоттенхэм». Команда Маурисио Почеттино имеет преимущество, ведь «Уэмбли» в этом сезоне является её домом, но Жозе Моуринью известен своим умением должным образом готовить команды к кубковым встречам. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с грядущим противостоянием на главной арене Англии.

Манчестер Юнайтед

Для «Манчестер Юнайтед» Кубок Англии является возможностью скрасить далеко не самый удачный сезон. В Премьер-лиге команда Жозе Моуринью не смогла составить конкуренцию соседям из «Манчестер Сити», а в Лиге чемпионов «красные дьяволы» вылетели уже на стадии 1/8 финала, уступив «Севилье». Теперь манкунианцы рассчитывают третий год подряд поднять над головой внутренний кубковый трофей. В 2016-м «Манчестер Юнайтед» завоевал Кубок Англии, а в 2017-м — Кубок лиги. Но для того, чтобы думать о победе в национальном кубке, для начала подопечным Жозе Моуринью нужно преодолеть «Тоттенхэм».

В лазарете у «Манчестер Юнайтед» продолжает находиться только один футболист — Серхио Ромеро . Остальные в форме и готовы помочь команде.

Тоттенхэм

Гари Линекер. За последние годы «Тоттенхэм» добился существенного прогресса. Из команды, которая борется за место в топ-4 Маурисио Почеттино сделал команду, которая всерьёз задумывается о титуле Премьер-лиги. Перспективный проект «шпор» позволяет им удерживать лидеров, а помочь в этом клубу должны завоёванные трофеи. В этом плане продвижений пока что нет. Последний трофей «Тоттенхэм» выигрывал ещё 10 лет назад, когда обыграл «Челси» в финале Кубка лиги. В этом сезоне «шпоры» рассчитывают прервать неудачную серию. Кстати, Кубок Англии в последний раз они завоёвывали в далёком 1991-м, когда в команде блистали Пол Гаскойн

Где смотреть матч

Игру на «Уэмбли», которая стартует в 19:15 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка в Лондоне также можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Манчестер Юнайтед" — «Тоттенхэм»: +5=5-5. Разница мячей: 22-23.

В Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» провели пятнадцать матчей. Удивительно, что каждая из команд выигрывала по пять раз при пяти ничьих. В трёх крайних случаях «красные дьяволы» обыгрывали «шпор» в этом турнире. В последний раз это случалось в январе 2009-го года в четвертом раунде (2:1).

Интересные факты

— «Манчестер Юнайтед» повторил рекорд «Арсенала», добравшись до полуфинала Кубка Англии 29-й раз.

— Жозе Моуринью рассчитывает стать 3-м тренером, выигравшим Кубок Англии с двумя разными клубами. Ранее это удавалось Герберту Чемпену (1922, 1930) и Билли Уокеру (1935,1959).

— «Тоттенхэм» проигрывал в 7 последних полуфиналах Кубка Англии.

— В текущем розыгрыше Кубка Англии «Тоттенхэм» забил больше всех — 17 голов.

— Хын-Мин Сон принял участие в 14 голах в своих 15 матчах Кубка Англии (9 голов, 5 ассистов).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Для «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Кубок Англии являет собой возможность завершить сезон с трофеем в руках. Ставки высоки, а потому вряд ли в субботу мы станем свидетелями искромётного футбола на «Уэмбли». Как нам кажется, зрителей ждёт достаточно упорная игра с небольшим количеством забитых голов. Наша ставка: «Тотал меньше 2,5» с коэффициентом 1.9.