Во Владивостоке в рамках ВЭФ пройдут четыре парусные регаты

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. / ТАСС /. Четыре парусные регаты пройдут в сентябре этого года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Сразу четыре парусные регаты пройдут в рамках IV Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке", — говорится в сообщении.

В международной регате парусников класса «А» (Tallship Race) примут участие российские парусники «Херсонес», «Надежда» и «Паллада», японские «Miraie» и «Ami», вьетнамская яхта «Le Quy Don», индонезийская «BimaSuchi» и корейская «Koreana». Еще с несколькими участниками из других стран ведутся переговоры.

К началу четвертого ВЭФ в Приморье также прибудут участники международной регаты «Дальневосточный кубок — 2018» (Far East Cup 2018), которая стартует 1 сентября. Участники этой регаты — крейсерские яхты из Германии, Китая, Бразилии, Австралии, Франции, Японии, Кореи и России — проведут три гонки на акватории Уссурийского и Амурского заливов.

В рамках ВЭФ впервые пройдет юношеская регата на яхтах классов «Оптимист», «Кадет», «420», «Лазер 4,7», «Лазер— Радиал». На старте ожидается около 100 экипажей из дальневосточных регионов и зарубежных стран — Японии, Кореи, Китая. Сильнейших определят в шести гонках.

Еще одним ярким событием Восточного экономического форума станет регата в классе яхт «Плату 25». Она будет проходить с 11 по 13 сентября в бухте Аякс на острове Русский. На старт выйдут лучшие профессиональные яхтсмены Дальнего Востока и экипажи из других регионов России, всего 12-14 команд. Дистанцию выставят перед набережной кампуса ДВФУ, достаточно близко к берегу, чтобы гости форума могли наблюдать за борьбой участников.