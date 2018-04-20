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«Красная машина» заглохла с новым тренером
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«Красная машина» заглохла с новым тренером 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Первая игра сборной России по хоккею под руководством экс-наставника магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьева завершился поражением «красной машины». Отечественные хоккеисты со счетом 1:2 уступили шведам в вынесенном матче чешского этапа Евротура, передает "Уралинформбюро".
Встреча проходила в Ярославле. Первыми счет открыли шведы — в конце дебютного периода отличился Патрик Закриссон. На старте второй 20-минутки россияне восстановили паритет — большинство реализовал капитан Евгений Дадонов. Окончательный счет на первых секундах третьего периода установил Фредрик Хендмарк.
Следующие два матча сборная России проведет 21-22 апреля в чешском Пардубице против финнов и чехов.
4 мая в Дании стартует чемпионат мира. Россия на групповом этапе сыграет против Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии. Ранее по теме: Знарок ушел с поста главного тренера сборной России по хоккею
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