«Красная машина» заглохла с новым тренером

Первая игра сборной России по хоккею под руководством экс-наставника магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьева завершился поражением «красной машины». Отечественные хоккеисты со счетом 1:2 уступили шведам в вынесенном матче чешского этапа Евротура, передает "Уралинформбюро"

Встреча проходила в Ярославле. Первыми счет открыли шведы — в конце дебютного периода отличился Патрик Закриссон . На старте второй 20-минутки россияне восстановили паритет — большинство реализовал капитан Евгений Дадонов . Окончательный счет на первых секундах третьего периода установил Фредрик Хендмарк.

Следующие два матча сборная России проведет 21-22 апреля в чешском Пардубице против финнов и чехов.

4 мая в Дании стартует чемпионат мира. Россия на групповом этапе сыграет против Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии. Ранее по теме: Знарок ушел с поста главного тренера сборной России по хоккею