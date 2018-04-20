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Омичи возмущены продавцом, который упаковывал хлеб «голыми руками»
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Омичи возмущены продавцом, который упаковывал хлеб «голыми руками» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».
Житель Омска опубликовал в соцсетях видео, котором запечатлено, как продавец в одном из городских супермаркетов, упаковывает хлеб «голыми руками» без перчаток. Омича возмутила данная ситуация.
«Я всегда считал, что фасовка пищевых продуктов не требующих термическую обработку производят в перчатках. Сегодня этот миф развеян — можно и плевать на санитарные нормы. А потом удивляемся, откуда берутся всякие болезни», — прокомментировал автор поста видео (орфография и пунктуация автора сохранены).
Отметим, что запись вызвала возмущение омичей, многие увидели в том, как продавец выполняла свою работу, нарушение санитарных норм. Другие горожане написали, что стараются не обращать внимание на такие ситуации.
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