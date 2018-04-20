60 лет «Рубину»: от команды авиазавода до чемпионов страны

Из класса «Б» в класс «А»

В 1958 году в классе «Б» чемпионата СССР появилась казанская команда «Искра», которая была составлена из игроков нескольких городских команд. «Искра» возникла на базе команды авиационного завода им. Горбунова и до этого успела сменить несколько названий: «Крылья Советов», «Команда Ленинского района». 20 апреля «Искра» 1958 года играла в украинском Херсоне против местного «Спартака» (матч считается первым в истории клуба), где проиграла со счетом 2:4. А вот в первой домашней игре, матче-открытии стадиона в Соцгороде 20 мая «Искра» победила со счетом 6:1. В целом дебютный сезон сложился для Казани ужасно –14 место из 16 команд и 4 сменившихся за сезон главных тренера.

«Рубином» клуб стал в 1964 году. Любопытно, что название команды произошло не от одноименного драгоценного камня. Так называлась радиолокационная станция, которой оснащались военные самолёты Казанского авиационного завода (в те годы 22-й завод).

Одним из эпохальных тренеров клуба был Николай Иванович Сентябрев. Бывший футболист нашел подход к недавно созданной команде и через несколько лет вывел ее в класс «А» — более высокий дивизион. За время работы в команде Николай Иванович открыл несколько новых имен — людей, которые впоследствии стали известными футболистами.

Анатолий Фомин, В их числе — Николай Марков Виктор Сурков , Ильяс Галимов и, конечно, Виктор Колотов — единственный в истории клуба футболист, который играл за сборную СССР, завоевал бронзу Олимпийских игр. В 1971 году Сентябрев покинул клуб (в различных источниках причинами значатся состояние здоровья и конфликт с партийным работником), а команда вылетела из Первой лиги.

Следующего такого тренера, который был способен добиться повышения в классе для команды, «Рубин» ждал почти 20 лет — в 1990 году команду возглавил Иван Васильевич Золотухин , который имел опыт выхода в Первую лигу сразу с пятью провинциальными командами.

В этот день родился наш Дед — легендарный тренер Арсенала Иван Васильевич Золотухин. Помним pic.twitter.com/Yd9JxggS3V

Во втором сезоне под его руководством команда из Казани одержала 30 побед в 42 матчах и вновь выбралась в Первую лигу. Год спустя Золотухин ушел из жизни, а «Рубин» лихорадило еще 11 лет до прихода Курбана Бердыева . О том, какой путь рука об руку прошли казанская команда и туркменский специалист «АиФ-Казань» подробно рассказывал в начале сезона.

Переезды и смена логотипа

Еще одно важное место в истории клуба занимают так называемые брендовые вопросы, а также домашние арены клуба. Стадион Ленинского района, который теперь называется «Рубин», расширяли еще на заре существования «Искры», когда команде было нужно заявляться в чемпионат СССР. Центральный стадион открылся в 1960 году, а 21 августа того года на нем был сыгран дебютный матч — его «Искре» удалось выиграть со счетом 4:1.

Сейчас эти стадионы являются для клуба резервными, когда «Рубин» не может по тем или иным причинам играть на сверхсовременной «Казань Арене», однако здесь скорее уместно определение «запасная арена». Не сосчитать, сколько раз команда скакала с одной арены на другую то из-за реконструкции, от из-за газона. История помнит случаи, когда при имеющейся «Казань Арене» и вполне себе функционирующим «Центральным» команда играла на «Рубине» матч Лиги Европы с испанским «Бетисом». Даже сейчас, на следующий день после своего юбилея команда сыграет с «Ростовом» на стадионе напротив Кремля. Зато ни одна из арен не простаивает и все, за исключением, пожалуй, «Казань Арены», хранят историческую память клуба.

Впервые команда вышла на поле с надписью «Рубин» в 1965 году, в год переименования клуба. Эмблема на майках команды появилась чуть позже, в 1970-е годы. С ней она играла до 1992 года. А вот с логотипом клуба от 1996 года, с которым «Рубин» добился всех своих главных успехов в новейшей истории, тоже связаны определенные исторические события. Когда в 2012-м и 2013-м году эмблему лихорадило, болельщики были непоколебимы — «Сберечь эмблему — сохранить традиции!»

В 2016 году их услышали и представили очередной логотип, которое гораздо больше похож на то, что так полюбилось фанатам.

Не тренером единым

XXI век — самый успешный в истории «Рубина». Он дважды завоевал чемпионские титулы, и обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов, и получил новый стадион. А вот заслуга Бердыева была и остается не только в его тренерских умениях, но и таланте раскрывать в «Рубине» самых неожиданных игроков, которые впоследствии стали легендами клуба.

Как ни странно, сейчас Курбан Бекиевич решил собрать состав, максимально приближенный к тому, что играл в «рубиновых» футболках в чемпионские годы. В составе — вечные Рыжиков и Карадениз, вернулись Нобоа и Навас, вот-вот вернется в строй Бухаров. Один из этих людей — Сергей Рыжиков — на поле теперь появляется редко, но статуса лидера в клубе не потерял. Накануне юбилея клуба «АиФ-Казань» удалось задать одному из творцов главных побед в истории клуба несколько вопросов.

Сергей Макаров , «АиФ-Казань»: Сергей, «Рубин» переживал не лучшие времена в последние сезоны, какая сейчас атмосфера внутри команды?

Сергей Рыжиков: Все улыбаются, потому что погода солнечная. На самом деле, мы провели несколько хороших последних игр, настроение у всех хорошее. Конкуренты ушли недалеко, все в наших руках.

— Очень много дежавю сейчас вокруг клуба: тренерский штаб, игроки возвращаются один за другим, есть какая-то ностальгия?

Главное, чтобы игроки вписывались в игровую модель, которую прививает Курбан Бекиевич. А так, мне было очень приятно вновь увидеть и Нобоа, и Наваса, и Сашу Бухарова, который начал с нами тренироваться.

— Вы с кем-то из игроков особенно дружны? Может, делите с кем-то комнату на сборах?

— Нет, я живу один, я же уже ветеран, ворчу и хнычу много. А так, дружеские отношения поддерживаю со всеми игроками — мы все друзья-товарищи.

— Свой матч в юбилей клуба «Рубин» проведет на «Центральном». Вам самому на каком стадионе приятнее играть?

— «Казань Арена» — современный стадион и наше будущее, но все наши главные победы добывались именно на «Центральном». Конечно, есть ностальгия, но нужно совершенствоваться так, чтобы собирать болельщиков на новой арене. «Центральный» пусть отдыхает. Переехать на фарт? Руководство скажет — с удовольствием будем играть и там.

— С какими эмоциями сейчас вспоминаете чемпионские годы?

— Если честно, не до воспоминаний. У нас каждую неделю матчи, всегда стоят задачи на каждый сезон, которые нужно решать. Хочется верить, что в новейшей истории клуба мы выведем клуб на новые высоты, на самые высокие места российского и международного футбола. У нас для это все есть — тренерский штаб, состав, вся команда готова решать задачи самого высокого уровня.

— Самый памятный матч и самый памятный сейв?

Матч — в Раменском, когда взяли первое чемпионство. А сейв… Надеюсь, он у меня впереди!

— Самое яркое воспоминание об этом этапе вашей карьеры, не связанное с футболом?

Город. Очень понравился и мне, и моей жене. Были очень приятно удивлены и городом, и отношением людей друг к другу и к футболу.

— Болельщики «Рубина» смогли стать своими за те 10 лет, что вы в клубе?

Конечно, и болельщики, и город, и республика стали своими. Это моя вторая родина. Надеюсь, что я ее не разочаровываю, потому что они меня — никогда. Надеюсь еще поработать на благо «Рубина».

— Вы остаетесь в команде?

31 мая истекает контракт, а там посмотрим.