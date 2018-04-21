«Рубин» Бердыева сыграет с «Ростовом» Карпина в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Два матча в Казани и Каспийске откроют в субботу программу 27-го тура чемпионата России по футболу. "Рубин" сыграет с «Ростовом» и в случае победы поднимется на шестое место, тогда как «Анжи» принимает "Урал" в надежде выбраться из опасной зоны.

Казанский «Рубин» заметно прибавил после зимнего перерыва, что всегда происходит с клубами, возглавляемыми Курбаном Бердыевым . После декабрьского 20-го тура «Рубин» занимал 11-е место и находился всего в двух очках от зоны переходных матчей, однако в шести сыгранных весной матчах набрал 11 очков и поднялся на восьмую строчку.

Казанцы не только практически обезопасили себя от вылета, но и претендуют на шестое место, на которое поднимутся в случае победы в субботней игре. Весной «Рубин» Бердыева проиграл лишь "Спартаку" , причем на своем поле. Наконец начал забивать иранский форвард Сердар Азмун, отличившийся в двух последних матчах трижды, а «Рубин», который осенью практически не поражал ворота соперников, провел по три мяча «Ахмату» (3:2) и «Амкару» (3:0). Впрочем, в Перми Азмун получил четвертое в сезоне предупреждение и против ростовчан не сыграет.

Очередную встречу «Рубин» проведет против бывшего клуба своего наставника — «Ростов» под руководством Бердыева еще два года назад занимал второе место в чемпионате и играл в групповом турнире Лиги чемпионов. Однако после летнего возвращения Бердыева в «Рубин» ростовчане о таких успехах лишь мечтают. В целом неплохо начав сезон под руководством Леонида Кучука , желто-синие затем скатились в нижнюю часть таблицы, и зимой белоруса сменил Валерий Карпин

Лишь неделю назад, в шестом матче под его руководством, «Ростов» сумел одержать первую весеннюю победу — над аутсайдером, хабаровским СКА. Этот успех позволил «Ростову» выбраться из зоны переходных матчей. При этом ростовчане потеряли своего ведущего полузащитника Тимофея Калачева , который не сыграет в Казани из-за дисквалификации.

В первом круге Бердыев сумел победить свою бывшую команду в Ростове-на-Дону — 1:0 благодаря мячу уже покинувшего команду Янна М'Вила. В субботу «Рубин» и «Ростов» сыграют на Центральном стадионе Казани в 16:30 мск, главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На «Казань-Арене», где летом пройдут матчи чемпионата мира, продолжаются работы по восстановлению газона.

"Анжи" может вернуть Хабаровск в ФНЛ В 19:00 мск на «Анжи-Арене» местный клуб сыграет против «Урала». Махачкалинцы весной сумели победить лишь конкурента в борьбе за выживание — «Тосно» (2:0) и, даже если наберут три очка во встрече с уральцами, не покинут зону переходных матчей. Впрочем, пока главная задача подопечных Вадима Скрипченко — избежать прямого вылета, идущий на 15-м месте «Тосно» «Анжи» опережает лишь по результатам личных встреч.

"Анжи" остается командой с худшей в лиге обороной (48 пропущенных мячей), при этом весной махачкалинцы не сумели забить лишь в предыдущем туре во встрече с "Зенитом" (0:1). Их соперник из Екатеринбурга также играет результативно — 30 голов, больше забивают лишь команды из первой пятерки, при этом в предыдущем туре команда под руководством Александра Тарханова победила «Спартак» — 2:1.

Игра состоялась в день открытия нового стадиона в Екатеринбурге, и у команды были дополнительные эмоции во встрече с чемпионом. Победа над «Спартаком» позволила «Уралу» на пять очков оторваться от зоны переходных матчей, хотя говорить об окончательном спасении пока рано.

Главным арбитром матча в Каспийске назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. В случае если «Анжи» наберет хотя бы очко, замыкающий таблицу СКА лишится даже теоретических шансов на сохранение места в премьер-лиге.

27-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют хабаровский СКА и «Динамо», «Арсенал» и «Зенит», «Тосно» и «Амкар», ЦСКА и «Краснодар», «Локомотив» и «Уфа». В понедельник тур завершится матчем между «Спартаком» и «Ахматом».

После 26 туров в чемпионате России лидирует «Локомотив» — 56 очков. 50 очков набрал «Спартак», по 48 — ЦСКА и «Зенит», 47 очков у «Краснодара».